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Во Франции умер шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз

Общество
20 января, 15:55 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, января. /ТАСС

Бокюз был одним из основоположников "новой французской кухни", менее калорийной, чем традиционная

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ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Бокюз умер в городе Колонь-о-Мон-д`Ор, где родился в 1926 году.

Бокюз происходил из семьи потомственных кулинаров, работавших в этой сфере с XVII века. Сам Бокюз начал учиться кулинарному мастерству с детства. В 70-е годы он стал одним из основоположников "новой французской кухни", отличавшейся меньшей калорийностью блюд, чем традиционная французская гастрономия.

К восьмидесятым годам Боклз завоевал всемирную известность, создав собственную сеть ресторанов. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс Bocuse d’Or ("Золотой Бокюз"), считающийся одним из самых престижных.

Боклюз - создатель супа с трюфелями, названного по инициалам бывшего тогда президентом Франции Валери Жискар д`Эстена (V.G.E). Это блюдо до сих пор фигурирует в меню Елисейского дворца.

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