Две авиабомбы времен ВОВ весом 250 кг найдены в Новгородской области

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали две авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Новгородской области. Об этом сообщили в субботу ТАСС в региональном главке министерства.

"Сотрудниками Невского спасательного центра совместно с группой разминирования Новгородской области были уничтожены две 250-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Они были найдены на полях былых сражений на территории Новгородского района", - сказали в ведомстве.

Бомбы были уложены в спецавтомобиль, вывезены на полигон и подорваны. Ликвидация боеприпасов прошла в штатном режиме, отметили в МЧС.