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Девушки волгоградского колледжа сняли видеоролик в поддержку ульяновских курсантов

Общество
20 января, 19:48 UTC+3

Петицию в защиту курсантов подписали более 52,5 тыс. человек

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ТАСС, 20 января. Новый видеоклип в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УВАУГА), снявшим и выложившим в интернет ролик с эротическим танцем в форменных фуражках, появился в YouTube. Как утверждают авторы видео, клип снят студентками одного из колледжей Волгограда.

Как и ульяновские курсанты, девушки на видео танцуют под песню Satisfaction, имитируя занятия различными хозяйственными делами. В отличие курсантов, девушки нового клипа не стали скрывать лиц, а белье надели поверх одежды.

Ранее в соцсетях было опубликовано еще несколько видеороликов в поддержку курсантов. Подобные видео сняли, в частности, студенты сельскохозяйственного и строительного техникумов, Академии гражданской защиты МЧС и даже, согласно подписи, девушки из израильской армии.

В интернете была размещена петиция в защиту ульяновских курсантов. По данным сайта Change.org, на котором опубликовано обращение, по состоянию на субботу его подписали более 52,5 тыс. человек.

Во вторник некоторые СМИ сообщили, что учащиеся Ульяновского института сняли и разместили в сети клип-пародию на песню Satisfaction, в котором танцуют в нижнем белье и форменных фуражках. Предполагается, что кадры сняты в общежитии вуза. 

После появления видеоролика в Ульяновске была начата проверка, а Приволжская транспортная прокуратура потребовала привлечь педагогов вуза к ответственности "в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса". При этом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять из вуза и тем самым "не ломать жизнь" курсантам, снявшим и опубликовавшим видеоролик. По словам Морозова, курсанты должны понести наказание, но "справедливое, соразмерное поступку".

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