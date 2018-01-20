Ряды волонтеров в Ингушетии пополнили 500 человек

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Церемония посвящения в добровольцы состоялась в субботу в Ингушетии, ряды волонтеров пополнили 500 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"В торжественной обстановке паспорта и повязки волонтерам и новобранцам вручил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Выступая перед участниками мероприятия, он отметил, что в 2018 году в регионе проведут много мероприятий с участием добровольцев", - сказали в пресс- службе.

Евкуров поздравил вступивших в ряды новобранцев и пожелал им успехов. "Я вас всех прошу… максимально сделать так, чтобы в масштабах страны вы были не последними и не первыми, а были достойными", - заключил глава региона.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году.