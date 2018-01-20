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Памятник министру внутренних дел времен императора Александра I открыт под Орлом

Общество
20 января, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

По данным пресс-службы правительства региона, бюст Алексея Куракина установлен за счет спонсорских средств

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бронзовый бюст князя Алексея Куракина, занимавшего в период царствования императоров Павла I и Александра I ряд высших постов, в том числе - министра внутренних дел, открыли в Свердловском районе Орловской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Торжественная церемония открытия бюста князя Алексея Куракина прошла в поселке Куракинский, где располагался усадебный комплекс, утраченный в годы Великой Отечественной войны. Алексей Борисович Куракин для своего времени был звездой первой величины. На постах генерал-прокурора, министра внутренних дел он многое сделал для России", - говорится в сообщении.

Работал над бюстом орловский скульптор Алексей Рывкин, ранее создавший для областного центра памятник маршалу Ивану Баграмяну. По информации пресс-службы, бюст Алексея Куракина установлен за счет спонсорских средств.

Князь Куракин (1759-1829) - российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса, член Государственного совета, кавалер высших орденов Российской империи. Благодаря его усилиям, в частности, была учреждена школа юнкеров, в которой дворяне обучались правоведению при канцелярии Санкт-Петербургских департаментов Сената.

Имение в селе Преображенское-Куракино (теперь поселок Куракинский) более 200 лет принадлежало княжескому роду. Первым его владельцем был сподвижник Петра I Борис Иванович Куракин, прадед князя Алексея Борисовича.

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