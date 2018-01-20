СМИ: более полумиллиона человек собрались на мессу Папы Римского в Перу

ТАСС, 20 января. Более 500 тыс. человек собрались в субботу на мессу Папы Римского Франциска в Уанчако - пригороде перуанского города Трухильо. Такие данные обнародовала на своем сайте газета El Comercio.

Многие из этих людей провели ночь в палатках в ожидании понтифика. Папа Римский приехал к месту, где была организована месса, на полчаса раньше, и его "папамобиль" тут же окружили верующие. Некоторые из собравшихся держали в руках национальные флаги и плакаты с изображением Франциска и лозунгом "Добро пожаловать в Трухильо!". Многие из тех, кому удалось подойти поближе к понтифику, фотографировали его на мобильные телефоны.

После завершения мессы Франциск встретится с верующими в расположенном в Трухильо районе, который называется точно так же, как родной город понтифика - Буэнос-Айрес. Этот район наиболее сильно пострадал в результате обрушившихся в прошлом году на Перу сильных ливней, которые привели к многочисленных оползням и наводнениям. Трухильо, расположенный на севере Перу на берегу Тихого океана, является четвертым по численности населения городом страны.

Папа Римский Франциск прибыл в Перу 18 января после окончания визита в Чили. В пятницу он встретился с представителями коренных индейских народов в городе Пуэрто-Мальдонадо и с властями южноамериканской страны в Лиме. Визит Франциска в Перу завершится 21 января мессой, которую он отслужит на территории базы перуанских ВВС Las Palmas в столичном районе Сантьяго-де-Сурко.