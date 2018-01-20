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Около 40 сирийцев вернулись в свои дома за сутки

Общество
20 января, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

В Центре по примирению также сообщили, что российские военнослужащие навестили детей, эвакуированных из провинции Восточная Гута, и передали им подарки

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около 40 жителей Сирии за минувшие сутки вернулись в свои дома, оставленные с началом боевых действий в стране. Об этом сообщили в субботу в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"Всего за сутки в свои дома вернулся 41 человек, в том числе в провинции Алеппо - 23, в провинции Хомс - 18", - отмечается в сообщении.

Российские военнослужащие совместно с верховным муфтием Сирии, шейхом Ахмедом Бадреддином Хассуном навестили находящихся в лечебном учреждении детей, эвакуированных из сирийской провинции Восточная Гута, и передали им подарки.

Центр по примирению продолжает вести переговоры о присоединении к режиму перемирия населенных пунктов в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

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