Синоптики предупредили о сильных морозах в Сибири и Приморье

МОСКВА, 21 января, /ТАСС/. Аномальные морозы ожидаются в ряде районов Сибири и в Приморье. Об этом в воскресенье сообщили в Гидрометцентре.

"Аномально холодная погода, сильный мороз 20-23 января в Иркутской области (до -56°), 20-24 января Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае (до -50°), Республике Алтай, Хакасии (до -45°), центральных районах Красноярского края (до -52°), 21-22 января Эвенкийском (до -57°), Туруханском (до -55°) муниципальных, южных районах Красноярского края, Тыве (до -48°), 21-25 января в Омской области (до -40°)", - говорится в сообщении.

В Приморском крае 22-25 января столбик термометров упадет до -43°, в Магаданской области 21-22 января ожидается сильный снегопад и метель с порывами ветра до 24 м/с.