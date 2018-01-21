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Синоптики предупредили о сильных морозах в Сибири и Приморье

Общество
21 января, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января /ТАСС

Сообщается, что столбики термометров упадут ниже 40 градусов

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МОСКВА, 21 января, /ТАСС/. Аномальные морозы ожидаются в ряде районов Сибири и в Приморье. Об этом в воскресенье сообщили в Гидрометцентре.

"Аномально холодная погода, сильный мороз 20-23 января в Иркутской области (до -56°), 20-24 января Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае (до -50°), Республике Алтай, Хакасии (до -45°), центральных районах Красноярского края (до -52°), 21-22 января Эвенкийском (до -57°), Туруханском (до -55°) муниципальных, южных районах Красноярского края, Тыве (до -48°), 21-25 января в Омской области (до -40°)", - говорится в сообщении.

В Приморском крае 22-25 января столбик термометров упадет до -43°, в Магаданской области 21-22 января ожидается сильный снегопад и метель с порывами ветра до 24 м/с.

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