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МВД Польши раскритиковало планы строительства исламского центра на средства Эр-Рияда

Общество
21 января, 1:37 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 21, января. /ТАСС

Ранее муфтий страны назвал возведение этого центра подарком для польских татар и других мусльман

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ВАРШАВА, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Брудзиньский раскритиковал инициативу строительства в городе Белосток Центра мусульманской культуры и образования на средства Саудовской Аравии. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

Таким образом глава ведомства прокомментировал информацию о том, что в Белостоке должен появиться такой центр, спонсором строительства которого выступил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Планируется также, что новый центр будет носить его имя.

"Я поручил ответственным департаментам в МВД следить за этим делом", - написал Брудзиньский. По его мнению, "далекая с культурной, ментальной, исторической и географической точек зрения" Саудовская Аравия не должна поддерживать польских татар, "которые всегда могут рассчитывать на поддержку своего отечества".

О строительстве Центра мусульманской культуры и образования ранее информировал мусульманский муфтий Томаш Мискевич на встрече президента Польши Анджея Дуды с представителями национальных меньшинств. "Это подарок для польских татар, мусульман, которые живут в Польше в согласии и гармонии уже более 600 лет", - сказал он, сообщив, что новое здание будет построено при поддержке властей Саудовской Аравии.

В стране проживают около 5 тыс. польских татар. Несмотря на малочисленность, они сохраняют свою культуру и традиции, которые передают из поколения в поколение. В Белостоке живут около 700 татар, но есть и мусульмане других национальностей.

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Персоны
Дуда, Анджей Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Польша Саудовская Аравия
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