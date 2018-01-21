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AP: в США начали расследование в отношении уличенного в домогательствах конгрессмена

Общество
21 января, 3:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, января. /ТАСС

Патрика Миэна обвиняют в использовании денег налогоплательщиков для "покупки молчания" своих жертв

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Конгрессмен Патрик Миэн

Конгрессмен Патрик Миэн

© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан распорядился провести расследование в связи с появлением в СМИ информации о том, что один из законодателей использовал деньги налогоплательщиков, чтобы заплатить за молчание женщине, которой он домогался. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

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Ранее в этот день в газете The New York Times была опубликована статья, из которой следовало, что конгрессмен Патрик Миэн (республиканец, от штата Пенсильвания) заключил конфиденциальное соглашение со своей бывшей помощницей, чтобы та не раскрывала информацию о чрезмерно навязчивых ухаживаниях с его стороны. По сведениям газеты, речь шла о тысячах долларов из средств налогоплательщиков. Точный размер суммы не уточнялся.

Миэна исключат из комитета палаты представителей по этике. Именно этот орган по указанию Райана будет проводить разбирательство в отношении законодателя. Как отмечает агентство, если информация, которая приводится в публикации, подтвердится, Миэну придется возместить средства, выплаченные его бывшей помощнице. Сам конгрессмен заявил, что обвинения в отношении него являются необоснованными.

Миэн до последнего времени являлся членом комиссии в комитете по этике, которая проводила несколько расследований, касающихся обвинений в адрес других законодателей в сексуальных домогательствах. Он также не раз выступал в поддержку законов, обязывающих информировать о подобных преступлениях. До того, как стать конгрессменом, он более 10 лет работал окружным прокурором в Пенсильвании. Тогда он добивался принятия мер по защите женщин от бытового насилия.

Последние месяцы в США были отмечены серией скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Наиболее громкий из них касался голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года The  New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал.

Вслед за этим в домогательствах были обвинены и целый ряд других мужчин, в частности, бывший исполнитель главной роли в сериале "Карточный домик" Кевин Спейси, актер Дастин Хоффман, комик Луис Си Кей, экс-президент США Джордж Буш - старший.

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