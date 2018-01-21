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Забег на собачьих упряжках прошел в пригороде Читы в 40-градусные морозы

Общество
21 января, 12:11 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Из-за морозов дистанция забега была сокращена с 20 до 13 километров

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ЧИТА, 21 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забег на собачьих упряжках прошел в воскресенье на горной реке Никишиха в окрестностях Читы, несмотря на сорокоградусные морозы, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия - представители спортивно-кинологического клуба "Dog Racer".

"К сожалению, из-за холодов не все желающие рискнули присоединиться к забегу. В итоге в нем участвовали шесть упряжек, по две-три собаки в каждой. Кроме того, мы сократили дистанцию с 20 до 13 километров", - сказала организатор и участник забега Майя Чернышева.

Горная, проходящая через тайгу река Никишиха была выбрана организаторами из-за своей сложности - узкой трассы с множеством поворотов и перепадов. "Мы уже ездили по другим рекам в окрестностях Читы, более полноводным и широким - Ингоде, Читинке. Захотелось острых ощущений. Поэтому решили прокатиться по Никишихе. Двигались со скоростью выше 30 км/ч. Впечатлений хватило", - добавила Чернышева.

В забеге участвовали хаски, маламуты. немецкая овчарка. По мнению организаторов, этим породам собак сорокоградусные морозы нипочем. "Первые километры было холодно, а потом все настолько разгорячились, что даже расстегивали куртки", - поделилась впечатлениями Чернышева.

Забег, участниками которого стали члены клуба, был неспортивным, поэтому победителей в нем нет. Организаторы намерены дождаться, когда морозы в Забайкалье спадут, и провести новый забег уже с большим числом участников. 18 февраля в Чите пройдут соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта.

19 января из-за похолодания в Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в выходные температура в регионе опустилась до минус 35-40 градусов, а в его северных районах - до 48 градусов мороза. В воскресенье утром в Чите было около 40 градусов ниже нуля, над городом стоял густой туман, который сильно ограничивал видимость. Сейчас температура в городе - ниже 30 градусов.

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