Строительство первого альпинистского лагеря в Ингушетии начнется в 2018 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Строительство первого на территории Ингушетии альпинистского лагеря в горном Джейрахском районе республики запланировано на 2018 год. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Ингушетии Дауд Алхазуров.

"Стоимость проекта составит порядка 200-300 млн рублей. В бюджете таких средств нет, недавно нашли инвестора. Типовой проект уже утвержден главой субъекта. Рассчитываем на то, что строительство начнется в 2018 году", - рассказал Алхазуров.

Альпинистский круглогодичный лагерь будет рассчитан на 120-150 человек. Как отмечается, до окончания возведения объекта там будет функционировать временный лагерь из десяти вагончиков со всеми удобствами. "Мы заказали десять вагончиков на 70-80 человек. И до мая месяца вагончики уже должны быть установлены", - пояснил собеседник агентства.

Министр отметил, что порядка семи вагончиков будут предназначены для проживания. В остальных будут душевые, а также штабной вагончик. Возведение такого временного лагеря позволит альпинистами подниматься в горы, делать восхождение еще до завершения строительства круглогодичного лагеря.

"Мы там же откроем первую в республике школу альпинистов. Найдем тренера и будем обучать детей, чтобы они в дальнейшем развивали этот вид спорта. Если у нас есть горы, почему бы не развивать этот вид спорта", - сказал глава министерства.

В феврале прошлого года глава республики Юнус-Бек Евкуров заложил капсулу на месте будущего альпинистского лагеря. Тогда отмечалось, что строительство будет завершено к августу 2017 года.