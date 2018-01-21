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Южный циклон принесет в Крым сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра

Общество
21 января, 13:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, января. /ТАСС

Главное управление МЧС по региону распространило экстренное штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Сильные осадки в виде дождей, мокрого снега, а также туман, метели и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 м/с, ожидаются в Крыму в ближайшие дни. Экстренное штормовое предупреждение распространило в воскресенье Главное управление МЧС по региону.

"22-23 января в связи с выходом южного циклона в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед, гололедица, метель. Усиление северо-восточного ветра 15 - 20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Сейчас в Крыму переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 7 градусов, ветер 8 - 13 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение, объявленное в субботу. Из-за шторма была приостановлена работа Керченской паромной переправы, сейчас она возобновлена.

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