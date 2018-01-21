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Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки

Общество
21 января, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Джон Хантсман посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи

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Посол США Джон Хантсман (на первом плане) перед купанием в проруби на территории Новоиерусалимского монастыря
Посол США Джон Хантсман (на первом плане) перед купанием в проруби на территории Новоиерусалимского монастыря
Посол США Джон Хантсман (на первом плане) перед купанием в проруби на территории Новоиерусалимского монастыря
© Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой
Посол США Джон Хантсман с супругой
Посол США Джон Хантсман с супругой
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой после купания
Посол США Джон Хантсман с супругой после купания
Посол США Джон Хантсман с супругой после купания
© Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой и дочерью (слева)
Посол США Джон Хантсман с супругой и дочерью (слева)
Посол США Джон Хантсман с супругой и дочерью (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Посол США Джон Хантсман (на первом плане) перед купанием в проруби на территории Новоиерусалимского монастыря
© Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой после купания
© Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой и дочерью (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман в воскресенье принял участие в крещенских купаниях. Он посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи. Представители РПЦ провели дипломата в обитель, рассказали об истории икон, а затем он, его супруга и дочь Грейс зажгли свечи.

После этого Хантсман и сотрудники диппредставительства отправились к реке Истра, где оборудован спуск в воду. Посол появился перед камерами в махровом синем халате и в традиционных русских валенках. Он остался доволен купанием, подчеркнув, что приобрел "незабываемый опыт". Другие американские дипломаты последовали примеру посла.

"Я никогда этого не забуду, купание произвело на меня огромное впечатление, - сказал Хантсман журналистам. - Это, действительно, великая русская традиция". "Не исключаю, что я стану экспертом по русским традициям", - добавил он с улыбкой. По словам посла, понимание традиций друг друга способствует "развитию связей между людьми".

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