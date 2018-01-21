Домохозяйки поддержали ульяновских курсантов новым видеороликом на песню Satisfaction

ТАСС, 21 января. Очередной ролик появился в сети в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) имени Бугаева, выложивших в интернете видео с эротическим танцем в форменных фуражках. На этот раз танец исполнили женщины, которых пользователи уже стали называть "матерями" будущих летчиков.

YouTube/ AlexTuranga

Некоторые СМИ 16 января сообщили, что учащиеся ульяновского института гражданской авиации сняли и разместили в сети клип-пародию на песню Satisfaction, в котором танцуют в нижнем белье и форменных фуражках. Предполагается, что кадры сняты в общежитии вуза.

Участницы нового ролика на видео также занимаются домашними делами, танцуя под песню Satisfaction: гладят белье, вытирают пыль, пылесосят, готовят и даже чистят снег. В конце одна из женщин поясняет, что участницы решили поддержать ребят, чтобы их сильно не наказывали. По их словам, они также выступают и в поддержку руководства института.

Ранее видеоклип в поддержку курсантов сняли студентки одного из колледжей Волгограда. Подобные видео сняли, в частности, студенты сельскохозяйственного и строительного техникумов, Академии гражданской защиты МЧС и даже, согласно подписи, девушки из израильской армии.

В интернете была размещена петиция в защиту ульяновских курсантов. По данным сайта Change.org, на котором опубликовано обращение, по состоянию на субботу его подписали более 56 тыс. человек.

После появления видеоролика специальная комиссия начала проверку, в свою очередь Приволжская транспортная прокуратура потребовала привлечь педагогов вуза к ответственности "в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса". Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять из вуза и тем самым "не ломать жизнь" курсантам, снявшим и опубликовавшим видеоролик, а назначить им "соразмерное" наказание. Губернатор провел закрытую встречу с курсантами и их родителями, где еще раз подтвердил свою позицию и призвал молодых людей извиниться.