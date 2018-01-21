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МЧС выпустило штормовые предупреждения сразу в нескольких регионах Приволжья

Общество
21 января, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Наиболее опасные погодные условия прогнозируются в Чувашии, Башкирии и Мордовии

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. МЧС объявило штормовые предупреждения в нескольких регионах Приволжья. Так, желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий прогнозируют специалисты на территории Чувашской Республики.

Как сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по республике, "на территории Чувашской Республики ночью и днем 22 января ожидается желтый уровень опасности". "Местами сильный снег. Ветер юго-восточный с порывами 13-18 м/с. <…> Метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица", - говорится в сообщении.

МЧС Башкирии также объявило штормовое предупреждение из- за возможных порывов ветра до 20 м/с. "Сегодня и завтра в отдельных районах прогнозируется метель. Днем на отдельных участках автодорог ухудшение видимости 500-1000 м, снежные заносы", - отметили в ведомстве. Сейчас в столице Башкирии, как передает корреспондент ТАСС, температура воздуха составляет минус 14 градусов, ветер едва ощущается.

Об усилении ветра до 20 м/с предупреждают и в Республике Мордовия. Ухудшение погодных условий прогнозируют также в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской, Кировской областях, а также в Марий Эл и Пермском крае. Из-за этого увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

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