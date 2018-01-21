МЧС Марий Эл объявило штормовое предупреждение из-за метели

ТАСС, 21 января. Штормовое и экстренное предупреждение объявлено в Марий Эл в связи с прогнозируемым снегопадом и метелью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Марий Эл.

"Штормовое и экстренное предупреждение. 22 января [в республике ожидается] - местами сильный снег, при снеге метель. Усиление ветра 14 - 19 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует в случае ухудшения погодных условий проявлять осмотрительность и осторожность, выходя на улицу, одеваться по погоде, не оставлять малолетних детей без присмотра и контролировать их местонахождение.