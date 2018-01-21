В Чечне готовят экскурсионные программы для болельщиков из Египта

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Экскурсионные программы на арабском языке будут подготовлены для болельщиков сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор республиканского туроператора "Тур Экспо" Элина Батаева.

"Мы сейчас работаем над переводом экскурсионных программ на арабский язык. На период чемпионата мира по футболу во всех отелях планируем иметь собственного консультанта, который будет предлагать гостям экскурсионные поездки по республике и возможности для отдыха и досуга. Маршруты все проработаны, специалисты, владеющие арабским, немецким и английским языками, имеются, проблем принять иностранных туристов у нас не будет", - отметила Батаева.

"Связи с представителями туризма из Египта у нас прежде не были налажены, думаю, приедет большое количество болельщиков команды, которая будет у нас проживать. Для них мы создадим все условия, чтобы они с комфортом могли провести время в Чеченской Республике и ознакомиться с достопримечательностями. Надеемся, что гости распространят в дальнейшем информацию о том, что у нас безопасно и это туристически привлекательный регион", - сообщила руководитель туристско-информационного центра.

По данным комитета правительства Чечни по туризму, в республике разработано 16 маршрутов, в них входят пешие и конные прогулки, экспедиции на квадроциклах, выезд к высокогорному озеру Кезеной-Ам, посещение одного из самых крупнейших средневековых некрополей на Кавказе Цой-Педе , рафтинг по горной реке и многое другое.

Как сообщалось ранее, сборная Египта по футболу во время чемпионата мира 2018 года, который состоится в России, будет базироваться в Грозном. Египтяне сыграют на чемпионате мира впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.