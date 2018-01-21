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КЧР за два года улучшила показатель оказания высокотехнологичной медпомощи на 27%

Общество
21 января, 15:41 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 21, января. /ТАСС

Самыми востребованными профилями стали онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия и офтальмология

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ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Объем оказываемой жителям Карачаево-Черкесии (КЧР) высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) за последние два года вырос на 27%, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

"Если в 2015 году было пролечено 1704 человека, то в 2017 году высокотехнологичную медпомощь получили уже 2166 жителей республики. Лечение проводилось, как в федеральных центрах, так и на территории региона. Руководство КЧР уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения доступности населению всех видом медпомощи", - сказал Шаманов.

По его словам, наиболее востребованные жителями КЧР профили оказания ВМП - онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия и офтальмология.

Министр отметил, что ежегодно растет количество высокотехнологических операций, проводимых в республике, а также расширяется спектр оказываемой медпомощи. "Этому способствуют строительство новых медучреждений и модернизация действующих, повышение квалификации кадров. У нас, в частности, ВМП оказывается по замене суставов, по сердечно-сосудистой хирургии, гинекологии, онкологии. В 2017 году проведено на 71 операцию больше, чем годом ранее", - добавил Шаманов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году высокотехнологичную медпомощь в КЧР получили 126 человек.

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