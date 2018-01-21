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СМИ: Шакиру подозревают в уклонении от уплаты налогов

Общество
21 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

По данным газеты La Razon, налоговая служба Испании уже обратилась в прокуратуру для организации проверки

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Шакира

Шакира

© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 21 января. Налоговая служба Испании подозревает, что колумбийская певица Шакира во время ее проживания в стране (2011-2014) совершила налоговое преступление. Об этом в воскресенье сообщает газета La Razon.

Отмечается, что певица проживала в Испании с 2011 года с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике, но не являлась налоговым резидентом этой страны и не платила налоги со всех своих доходов. Вместе с тем, по испанским законам, Шакира должна была платить налог с дохода, полученного не только в Испании, но и за ее пределами.

Согласно испанскому законодательству, подобные налоговые махинации могут караться крупным штрафом и тюремным заключением на срок до двух лет. По данным издания, налоговая служба уже обратилась в прокуратуру для организации проверки. Официальных комментариев ведомств газета не предоставила.

40-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. В числе ее наград пять МTV Video Music Awards, две Grammy, семь Billboard Music Awards. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одной из самых продаваемых исполнителей всех времен. По некоторым данным, за годы карьеры продано более 70 млн альбомов с ее записями.

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