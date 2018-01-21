Движение на трассе "Кола" в Карелии ограничено из-за снегопада

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе "Кола" между поселками Шуя и Янишполе в Карелии ограничено на время снегопада. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по республике.

"На участке федеральной автомобильной дороги "Кола" с 442-го км по 464-й км ограничено движение с 14:45 часов для грузовых автомобилей и общественного транспорта в связи с ограничением видимости на данном участке (сильный снег)", - говорится в сообщении.

Движение ограничено между поселком Шуя Прионежского района и поселком Янишполе Кондопожского района.

Ранее сообщалось, что около 12:00 воскресенья в Кондопожском районе на трассе "Кола" произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Пострадавших нет.