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Прорыв блокады Ленинграда реконструировали на Синявинских высотах под Петербургом

Общество
21 января, 20:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, января. /ТАСС

Участники фестиваля самостоятельно воссоздали немецкий танк 40-х годов прошлого века ПЗ-3

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "В полосе прорыва" состоялся в воскресенье на Синявинских высотах в поселке Молодцово Кировского района Ленинградской области, где в 1943 году произошел прорыв блокады. Об этом ТАСС рассказала представитель организаторов реконструкции Алина Черникова.

"Бой получился и сложным по сценарию, и интересным. [Была реконструирована] история до операции: как готовились силы Волховского фронт, как фронт объединился [с Ленинградским фронтом], как шло наступление войск и какие маневры принимали враги, чтобы остановить прорыв", - сказала она и добавила, что всего в фестивале приняли участие порядка 600 человек, 10 единиц военной техники и 12 артиллерийских орудий.

Реконструкции боя предшествовали репетиции и тщательная подготовка, отметила собеседница. Так, участники фестиваля самостоятельно воссоздали немецкий танк 40-х годов прошлого века ПЗ-3, который применялся с первых боев Второй мировой войны.

18 января 1943 года в районе Синявинских высот было разорвано кольцо блокады и восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей. Прорыву предшествовала операция "Искра", которая длилась неделю до этого на "Невском пятачке" и победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино.

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.

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