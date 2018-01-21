Папа Римский прокомментировал возникшие у экс-президентов Перу проблемы с законом

ТАСС, 21 января. Папа Римский Франциск обратил внимание на проблемы с законом, которые возникли сразу у нескольких экс-президентов Перу. Соответствующее заявление понтифик сделал в воскресенье на встрече с епископами в этой южноамериканской стране.

"Что такое происходит с Перу, если как только человек перестает быть президентом, его заключают в тюрьму? [Бывший глава государства Ольянта] Умала - в тюрьме, [Алехандро] Толедо - в тюрьме (на самом деле на его имя выдан ордер на арест, но он скрывается от правосудия за пределами Перу - прим. ТАСС), [Альберто] Фухимори был в тюрьме до недавнего времени. Алан Гарсия в подвешенном состоянии находится (в его отношении начато расследование по делу о коррупции - прим. ТАСС)", - приводит слова Франциска на своем сайте местная радиостанция RPP.

По словам Папы Римского, во многих странах Латинской Америки политический класс деградировал до такой степени, что дело о взятках, полученных десятками чиновников от бразильской строительной компании Odebrecht, представляет собой лишь малую часть проблемы. "Политика больна, очень больна, по крайней мере, в Латинской Америке. Есть исключения, но в целом она скорее больна, чем здорова", - отметил понтифик.

"Нельзя не обращать на это внимание, потому что речь идет о руководстве нашими народами. Если мы позволим себе оказаться во власти людей, которые понимают лишь язык коррупции, мы пропали", - добавил он.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около $788 млн в качестве взяток в 12 странах, в том числе в Перу. Подозреваемыми по этому делу проходят несколько высокопоставленных политиков южноамериканской страны, в том числе экс-президенты Алехандро Толедо (2001-2006), Алан Гарсия (2006-2011) и Ольянта Умала (2011-2016).

Папа Римский Франциск прибыл в Перу 18 января после окончания своего визита в Чили. В пятницу он встретился с представителями коренных индейских народов в городе Пуэрто-Мальдонадо и с властями южноамериканской страны в Лиме. Затем Франциск посетил район Трухильо, который наиболее сильно пострадал в результате обрушившихся в прошлом году на Перу сильных ливней. Визит Франциска в Перу завершится 21 января мессой, которую он отслужит на территории базы перуанских ВВС "Лас-Пальмас" в столичном районе Сантьяго-де-Сурко.