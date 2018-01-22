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Москва и Петербург вместе вспомнят жертв Холокоста

Общество
22 января, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Получить билет на гала-концерт, который пройдет на сцене столичной "Геликон-оперы", можно будет, перечислив благотворительное пожертвование

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Большой мемориальный вечер Российского еврейского конгресса (РЕК) и концерт проекта "Желтые звезды" из Санкт-Петербурга впервые одновременно пройдут на сцене московской "Геликон-оперы" в память жертв Холокоста, сообщили ТАСС в пресс-службе РЕК.

"Впервые на одной сцене в Москве объединятся два главных события года обеих столиц, посвященные памяти жертв Холокоста - большой мемориальный вечер "Недели памяти" и концерт "Желтые звезды". Масштабное мероприятие пройдет в московском театре "Геликон-опера" и соберет около 400 гостей. Среди них - государственные и общественные деятели, дипломаты, руководители конфессий и национальных диаспор, деятели культуры, ветераны войны, бывшие узники лагерей и гетто", - говорится в сообщении.

Ожидается, что свои произведения гостям представят народная артистка РФ Ксения Раппопорт, пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис, юная скрипачка Анна Зильберборд и оркестр московского музыкального театра "Геликон-опера" под управлением дирижера Владимира Альтшулера. Проводит гала-вечер Благотворительный фонд "Российский еврейский конгресс" при поддержке правительства Москвы и государственное учреждение "Натив", подчиняющееся канцелярии главы правительства Израиля.

"В этом году впервые центральное мероприятие "Недели" будет доступно всем желающим: получить билет на гала-концерт можно будет, перечислив благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство", в рамках которой в 2018 году планируется установить в России 26 памятников жертвам Холокоста. Таким образом, те, кто придут на концерт, сами поучаствуют в сохранении памяти о Катастрофе, а значит, в предотвращении ее в будущем", - подчеркнули в пресс-службе РЕК.

"Неделя памяти" проходит в России уже четвертый год, и приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). По традиции он отмечается в десятках стран мира в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).

Символ мучений и мужества

Проект "Желтые звезды" уже три года реализуется в Санкт-Петербурге при содействии Фонда поддержки музыкального образования и Международного скрипичного фестиваля. В предыдущие годы его участниками становились такие артисты как Максим Венгеров, Чулпан Хаматова, Сергей Накаряков и многие другие. Название проекта - отсылка к одному из трагических символов Холокоста - знаку отличия в виде желтой звезды, который обязаны были носить на одежде евреи на оккупированных нацистами территориях.

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Персоны
Хаматова, Чулпан Наилевна Венгеров, Максим Александрович
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