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ЛДПР предлагает на федеральном уровне установить меры соцподдержки для "детей войны"

Общество
22 января, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Депутаты обратили внимание на то, что действующим федеральным законодательством такая категория граждан не определена

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским внесут в понедельник в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве такую категории граждан как "дети войны" и установить для нее меры соцподдержки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе либерал-демократов.

Депутаты обращают внимание на то, что действующим федеральным законодательством такая категория граждан не определена. При этом в некоторых регионах страны для "детей войны" установлены меры социальной поддержки, что вызывает, по мнению парламентариев, различные споры, поскольку нет единых стандартов, которые бы такие меры определяли.

"В связи со значимостью проблемы проект федерального закона предлагает предоставить меры социальной поддержки "детям войны", тем самым установив статус данной категории граждан РФ, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают на территории РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

К предлагаемым мерам соцподдержки предлагается отнести "ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей; преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной и полустационарной формах, а также внеочередное обслуживание организациями, которые предоставляют соцуслуги на дому".

В ноябре прошлого года Госдума отклонила в первом чтении схожий законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента депутатами от КПРФ, а до этого аналогичная инициатива парламентской оппозиции была отклонена в январе 2017 года.

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