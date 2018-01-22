Возобновились занятия в школе в Улан-Удэ, где произошло нападение на детей

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Возобновились плановые занятия в школе №5 в Улан-Удэ, где подросток 19 января напал на семиклассников и учительницу, ранив семь человек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор образовательного учреждения Сергей Разуваев.

"Учебный процесс возобновлен, уроки - по расписанию", - сообщил директор школы, добавив, что ремонт в пострадавшем кабинете начнется в понедельник, 22 января, и примерно через неделю завершится.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на пункте пропуска в поселок проверяют документы. В фойе школы сотрудники военной полиции вместе с директором и учителями встречают учеников. Кабинет, где произошло ЧП, сейчас закрыт: сразу после трагедии и на протяжении минувших выходных там проводились следственные действия. По словам Разуваева, за выходные другие помещения школы приведены в порядок, педагоги прошли инструктаж по правилам безопасности.

По словам сотрудников военной полиции, в ближайшие дни они будут постоянно находиться в школе и следить за безопасностью учеников и педагогов. "Дежурство тут идет с момента ЧП, сегодня мы тут весь день. Сколько именно будем дежурить - неизвестно, до указания. Неделю точно будем дежурить", - сказал один из военнослужащих.

Старшеклассники рассказали журналистам, что в выходные в поселковом Доме офицеров работал психолог. На доске объявлений в школе также указаны номера телефонов психологов, к которым можно обратиться.

Ранее ЧП глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в каждой школе республики будет налажена работа психологов, власти также проанализируют вопрос организации охраны в учебных заведениях.

В Улан-Удэ работает 58 школ, где получают образование 59 тыс. учащихся. Все школы, по данным мэрии, оборудованы тревожной кнопкой, часть учреждений имеет турникеты. Днем там дежурят вахтеры, в некоторых за счет внебюджетных средств работают сотрудники частных охранных предприятий.