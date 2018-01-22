Хелен Миррен считает неправомерными жалобы актрис на нудистские сцены

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Обладательница премии "Оскар" Хелен Миррен посоветовала актрисам, подписавшимся на нудистские сцены, прекратить впоследствии жаловаться на съемки в обнаженном виде. Участие в таких сценах, по ее признанию, "никогда не бывает легким" и порой приходится делать это за символическую плату, но будущие звезды должны вести "себя профессионально" и выполнить условия контракта. Ее слова приводит британское издание Daily Express.

По признанию Миррен, она чувствовала себя "смущенной и униженной", когда участвовала в подобных сценах. "[Во время их исполнения] было чувство унижения и подавленности, но в то же время хотела быть свободной", - пояснила она.

Ранее, как напоминает издание, участники движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo, объявили, что многих женщин-звезд принуждали к участию в сексуальных сценах. Сальма Хайек и другие актрисы обвинили своих голливудских спонсоров в том, что они ставили условием продолжения работы участие в нудистских сценах.

"Cмешными" и "лицемерными" cочла ранее французская кинозвезда Брижит Бардо большинство жалоб американских актрис на домогательства со стороны режиссеров и продюсеров.

"Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем, чтобы спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались, - заявила Бардо. - Что касается именно их, а не женщин в целом, то такие заявления в большинстве случаев лицемерны, смешны и неинтересны".

Одновременно сто француженок, в том числе актриса Катрин Денёв, подписали открытое письмо, озаглавленное "Мы выступаем за свободу приставать, как неотъемлемую часть сексуальной свободы". Авторы текста подчеркивают, что преступления вроде изнасилования должны наказываться, однако кампания в защиту жертв домогательств переросла в откровенную травлю мужчин. Они указывают на то, что сейчас устанавливается "климат тоталитарного общества", где из людей выбивают "публичное признание", а также происходит "вторжение самопровозглашенных прокуроров в частную жизнь".