Ректор РАНХиГС: одна запись в трудовой книжке - путь к личной катастрофе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Редкая смена места работы или трудовые династии приводят к карьерной катастрофе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

"Непрерывное образование - это не лозунг. Темп обновления технологий таков, что научить конкретным операциям или конкретной технологии просто нельзя. Конкретным технологиям должны учить непосредственно на производстве или на каких-то краткосрочных курсах, куда можно взять инженера и обучить, как управлять той или иной машиной. Например, одна запись в трудовой книжке, или, когда работают династиями на одном месте, - это сейчас не предмет гордости, а скорее путь к личной катастрофе", - считает ректор.

По его мнению, задача современного вуза - научить учиться, тренировать мозги. "Задачей вуза не является дать ремесло, его можно получить не в университете. Задача университета - научить человека так, чтобы он мог работать где угодно, где ему интересно, где он востребован, чтобы он мог в любой момент переучиваться, схватывать новые компетенции в зависимости от динамики технологий и общества", - сказал ректор.

Он добавил, что всегда возражал против такого оценочного параметра, как количество выпускников, работающих по специальности. "Самые успешные - это те, кто осваивает специальности, которых в момент поступления в вуз даже не существует. Конечно, юрист не должен работать врачом, а врач юристом. Хотя через программу магистратуры врач может стать неплохим юристом, скажем, в области организации медицины. Обратное - вряд ли", - заключил Мау.