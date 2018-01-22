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Ректор РАНХиГС назвал психологическое сопровождение в школах требованием эпохи

Общество
22 января, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

По мнению Владимира Мау, акцент на это исключительно важен

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Психологическое сопровождение детей является необходимым атрибутом в детских садах, школах и вузах. Об этом заявил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в интервью ТАСС.

"Психологическое сопровождение, мне кажется, достаточно важно. Но не стоит и преувеличивать его возможности. Строго говоря, наши учителя должны быть психологами, но этого часто не хватает... Акцент на психологическую адаптацию, на психологическое сопровождение, видимо, стал требованием нашей эпохи, современного общества", - сказал Мау.

По его мнению, акцент на это исключительно важен. "Я это говорю как председатель управляющих советов в двух очень хороших московских школах. Хороший вуз - это не там, где хорошие профессора, это где хорошие студенты. Если у вас хорошие студенты, они просто не потерпят плохих профессоров, и они сами будут учиться", - считает ректор.

Он добавил, что точно так же хорошая школа - это школа, где дети, которые хотят учиться, и родители, которые "повернуты" на образовании своих детей. "Это очень важно. В этом смысле, кстати, когда говорят, в какой мере родители вне школы должны заниматься с детьми - это показатель не плохой, а хорошей школы, и во многом, кстати, традиции российского общества, если уж о таких традициях говорить", - заключил Мау.

Минобрнауки утвердило концепцию психологического сопровождения воспитанников детских садов, школьников и студентов в конце 2017 года. На базе Российской академии образования также предполагается создание федерального ресурсного центра психологической службы в образовании.

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