Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин 23 января посетит Верховный суд по случаю 95-летия высшей судебной инстанции

Общество
22 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

На мероприятие приглашены также представители судейского корпуса, руководство правительства и Федерального Собрания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 января посетит Верховный суд, где в этот день будет проходить торжественное собрание, посвященное 95-летию высшей судебной инстанции страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На мероприятие, которое состоится в здании Верховного суда в Москве, приглашены также представители судейского корпуса, руководство правительства и Федерального Собрания", - говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что история высшего в стране судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный суд РСФСР. В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
2
НАТО поздравила Грушко с назначением на пост замглавы МИД РФ
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
5
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
6
Биография замминистра иностранных дел России Александра Грушко
7
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
Темы дня
Новости партнеров
Реклама