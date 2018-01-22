Путин 23 января посетит Верховный суд по случаю 95-летия высшей судебной инстанции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 января посетит Верховный суд, где в этот день будет проходить торжественное собрание, посвященное 95-летию высшей судебной инстанции страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На мероприятие, которое состоится в здании Верховного суда в Москве, приглашены также представители судейского корпуса, руководство правительства и Федерального Собрания", - говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что история высшего в стране судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный суд РСФСР. В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом.