В ГД внесен законопроект о регистрации в соцсетях детей до 14 лет с согласия родителей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пакет законопроектов, которым предлагается разрешать регистрацию детей до 14 лет в социальных сетях только с письменного согласия родителей, внесен в Госдуму в понедельник. Документы размещены в думской электронной базе данных.

"Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами", которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в соцсети ребенка до 14 лет, а также документы, удостоверяющие личность его законных представителей и подтверждающие их полномочия, говорится в сопроводительных материалах.

Проектом, автором которого выступил депутат от "Единой России" Виталий Милонов, также предлагается ввести понятийный аппарат в области использования соцсетей: закрепить такие термины как "социальная сеть", "пользователь социальной сети", "владелец социальной сети".

Корреспондирующие изменения предлагаются в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для собственников соцсетей. "Неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети, требований к регистрации в социальной сети физических лиц влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тыс. до пяти тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей", - отмечается в проекте закона.

Разработчик обращает внимание на то, что в настоящее время любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого-либо из знакомых, создав так называемый фейковый аккаунт. По его словам, "на такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница, совершить преступление под таким вымышленным именем".

Как заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, данный проект координационным советом фракции не одобрен, но он будет рассматриваться на экспертном совете. "Решение об одобрении этого законопроекта пока не принималось", - сказал он.