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Собянин заявил о необходимости развития городского портала "Активный гражданин"

Общество
22 января, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

По словам мэра, электронный сервис оказался достаточно востребованным при проведении голосования по реновации

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости дальнейшего развития портала "Активный гражданин", который стал востребованным при голосовании по программе реновации.

"Как показал проект реновации, электронная площадка голосования "Активный гражданин" оказалась достаточно востребованной, и без нее многие проблемы не смогли так активно, быстро и прозрачно решить. Я считаю, что эту площадку необходимо развивать дальше. С точки зрения достоверности голосования мы вместе с вами работаем над контролем этой площадки", - сказал Собянин на собрании Общественной палаты Москвы.

Он напомнил, что в этом году портал перевели на блокчейн-систему с защитой голосования. "Возможно, вы также предложите какие-то иные варианты электронной демократии и расширения возможностей данной площадки", - добавил мэр.

Проект "Активный гражданин" создан по инициативе правительства Москвы в 2014 году в качестве площадки для проведения открытых референдумов в электронной форме. Проект позволяет проводить общегородские и локальные голосования по широкому спектру. Согласно данным на портале, в проекте зарегистрировано свыше 2 млн пользователей, проведено более 2850 голосований.

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