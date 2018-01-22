Собянин заявил о необходимости развития городского портала "Активный гражданин"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости дальнейшего развития портала "Активный гражданин", который стал востребованным при голосовании по программе реновации.

"Как показал проект реновации, электронная площадка голосования "Активный гражданин" оказалась достаточно востребованной, и без нее многие проблемы не смогли так активно, быстро и прозрачно решить. Я считаю, что эту площадку необходимо развивать дальше. С точки зрения достоверности голосования мы вместе с вами работаем над контролем этой площадки", - сказал Собянин на собрании Общественной палаты Москвы.

Он напомнил, что в этом году портал перевели на блокчейн-систему с защитой голосования. "Возможно, вы также предложите какие-то иные варианты электронной демократии и расширения возможностей данной площадки", - добавил мэр.

Проект "Активный гражданин" создан по инициативе правительства Москвы в 2014 году в качестве площадки для проведения открытых референдумов в электронной форме. Проект позволяет проводить общегородские и локальные голосования по широкому спектру. Согласно данным на портале, в проекте зарегистрировано свыше 2 млн пользователей, проведено более 2850 голосований.