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Мэр Ярославля: турпоток в города "Золотого кольца" в 2017 году увеличился на 25%

Общество
22 января, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Всего в 2017 году города-участники маршрута посетили около 5 млн туристов

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших города Золотого кольца России в 2017 году, выросло на 25% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник мэр города Ярославля, президент Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца России Владимир Слепцов, отметив, что именно создание союза позволило увеличить турпоток.

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"В целом по городам турпоток увеличился на чуть более 1 млн туристов. Это уже хороший результат, потому что мы объединяем усилия. Самое важное нужно отметить в маршруте Золотого кольца - то, что создали в августе 2017 года союз, который нас объединил. То есть мы сейчас дополняем друг друга. Союз позволил увеличить количество туристов в городах Золотого кольца в целом", - сказал он.

Как уточнила на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, всего в 2017 году города Золотого кольца в России посетили около 5 млн туристов.

Слепцов также отметил, что туристический поток в Ярославле по итогам прошлого года достиг более 1 млн человек. В 2016 этот показатель составлял порядка 700 тыс. туристов.

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним городам, в которых сохранились памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. В Золотое кольцо входят девять основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.

В день празднования 50-летия маршрута 19 августа 2017 года в Ярославле мэры городов, входящих в Золотое кольцо России, подписали соглашение о создании союза по его развитию и взаимодействию.

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