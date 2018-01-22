Школы и детсады на 1,5 тыс. мест построят в Дагестане по программе сейсмоустойчивости

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Около 290 млн рублей получит Дагестан в 2018 году по программе сейсмоустойчивости. Эти средства пойдут на строительство школ и детсадов на 1,5 тыс. мест, сообщили в понедельник в министерстве экономики и территориального развития республики.

"Дагестан в 2018 году получит из федерального бюджета порядка 290 млн рублей по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы". ... Средства будут направлены на строительство общеобразовательных школ на 1,11 тыс. ученических мест и детских дошкольных учреждений на 380 мест",- сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минэкономразвития региона, в настоящее время строительно-монтажные работы на объектах капитального строительства общего и дошкольного образования идут в соответствии с графиком производства работ.

По данным ведомства, в 2017 году между Минстроем России и Республикой Дагестан было заключено соглашение о предоставлении субсидии по этой программе в размере 435,5 млн рублей, среди которых 21 млн - средства республиканского бюджета. Это позволило начать строительство четырех сейсмостойких социальных объектов - школы в городе Южно-Сухокумске и по одному детскому саду в городах Буйнакск и Каспийск и в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана.

Как сообщалось ранее, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в Каспийске в середине декабря 2017 года рассказал журналистам о планах Минстроя РФ направить в 2018 году "без малого 300 млн рублей для республики [Дагестан] для реализации программ по сейсмоустойчивости" и более 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Ипотека и арендное жилье".

Ранее в интервью ТАСС мэр Каспийска Магомед Абдулаев сообщал, что власти планируют построить в городе две новые школы по федеральной программе повышения сейсмоустойчивости после сноса двух ветхих школ, построенных в 1940-х годах, будем строить вместо них новые по программе повышения сейсмоустойчивости", - сказал тогда Абдулаев.