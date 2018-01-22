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Врачи отмечают положительную динамику в лечении Николая Караченцова

Общество
22 января, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

В конце ноября актер начал курс лечения от рака

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Врачи наблюдают положительную динамику в лечении актера Николая Караченцова, у которого осенью прошлого года было обнаружено злокачественное новообразование в легком. Об этом рассказал ТАСС в понедельник сын актера Андрей Караченцов.

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В конце ноября актер начал курс лечения от этой болезни.

"Сейчас мы уже заканчиваем четвертый курс химиотерапии. Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается", - сказал Андрей Караченцов.

Он добавил, что семья полностью доверят российских врачам.

"Выбран правильный курс, папа легко его переносит, и дай Бог, чтобы состояние у него улучшалось", - отметил собеседник агентства.

По его словам, после окончания курса химиотерапии будет проведено тщательное обследование, после чего врачи выберут дальнейшую тактику лечения.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию.

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