Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые дома в Москве по программе реновации начнут заселять в ближайшее время

Общество
22 января, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

В течение года, как ожидается, будут предоставлены "несколько десятков" домов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первые дома для заселения по программе реновации в Москве передадут в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе собрания Общественной палаты Москвы в понедельник.

"В ближайшее время мы передадим для заселения несколько первых пилотных домов. Понятно, что дома в свое время в Москве строились не для программы реновации. Но, тем не менее, жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с жильем", - сказал мэр.

Он добавил, что сейчас несколько таких домов реконструируют, ремонтируют, чтобы они отвечали стандартам программы реновации.

"Это будет первый опыт. В течение года мы таким образом предоставим несколько десятков домов", - добавил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что первый крупный этап программы начнется после того, как на стартовых площадках построят несколько сотен домов. В 2019 году, по его словам, в Москве приступят к обсуждению комплексного строительства кварталов реновации, включая создание проектов планировок и обсуждение с жителями.

"Это будут реальные комплексные проекты, которые будут во многом определять лицо нашего города", - заключил мэр столицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
5
Биография замминистра иностранных дел России Александра Грушко
6
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
7
НАТО поздравила Грушко с назначением на пост замглавы МИД РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама