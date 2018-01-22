Первые дома в Москве по программе реновации начнут заселять в ближайшее время

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первые дома для заселения по программе реновации в Москве передадут в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе собрания Общественной палаты Москвы в понедельник.

"В ближайшее время мы передадим для заселения несколько первых пилотных домов. Понятно, что дома в свое время в Москве строились не для программы реновации. Но, тем не менее, жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с жильем", - сказал мэр.

Он добавил, что сейчас несколько таких домов реконструируют, ремонтируют, чтобы они отвечали стандартам программы реновации.

"Это будет первый опыт. В течение года мы таким образом предоставим несколько десятков домов", - добавил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что первый крупный этап программы начнется после того, как на стартовых площадках построят несколько сотен домов. В 2019 году, по его словам, в Москве приступят к обсуждению комплексного строительства кварталов реновации, включая создание проектов планировок и обсуждение с жителями.

"Это будут реальные комплексные проекты, которые будут во многом определять лицо нашего города", - заключил мэр столицы.