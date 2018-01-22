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Путин поздравил сотрудников фельдъегерских служб с 25-летием Межправительственной связи

Общество
22 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Президент пожелал сотрудникам служб дальнейших успехов

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов фельдъегерских служб с 25-летием образования Межправительственной фельдъегерской связи. Текст телеграммы главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы вы добились значимых результатов в серьезной и востребованной работе, многое сделали для обеспечения надежной, своевременной доставки официальной корреспонденции высших органов власти государств - участников СНГ, важнейших международных документов. И сегодня высокие профессиональные качества сотрудников фельдъегерской связи, их компетентность, ответственный подход к делу способствуют укреплению взаимодействия и динамичному развитию интеграционных процессов на пространстве Содружества", - говорится в телеграмме президента.

Путин пожелал сотрудникам служб дальнейших успехов, а также выразил уверенность, что они и впредь будут добросовестно трудиться, эффективно решая стоящие перед ними задачи.

Фельдъегерская служба в России была создана 28 (17 по старому стилю) декабря 1796 года. В этот день император Павел I подписал указ об образовании отдельного Фельдъегерского корпуса (состоял из трех рот, командира, шести младших офицеров и 80 курьеров).

Основной задачей Государственной фельдъегерской службы РФ (ГФС России) является доставка отправлений особой важности, секретной и иной корреспонденции органов государственной и судебной власти по территории России, а также в столицы государств - участников соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи. По решению главы государства и правительства, ГФС также осуществляет доставку корреспонденции, технической документации и образцов промышленных изделий за пределы РФ.

Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи было принято 22 января 1993 года. Как отмечается на сайте ГФС России, подлинный экземпляр Соглашения хранится в архиве правительства Белоруссии. Межправительственная фельдъегерская связь занимается доставкой официальной корреспонденции между главами государств и главами правительств стран-участников Соглашения, органами власти и управления, а также доставкой официальной корреспонденции органов СНГ.

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