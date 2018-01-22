На Ставрополье разработают программный комплекс для взимания курортного сбора

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Специалисты разработают и внедрят в Ставропольском крае программный комплекс для координации работы по взиманию курортного (туристического) сбора в регионе, комплекс пройдет тестирование до конца апреля 2018 года, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Программный комплекс будет обеспечивать взаимосвязь между уполномоченными за взимание сбора организациями, а также осуществление контроля над поступлением средств. До 28 апреля планируется завершить тестирование программного продукта", - говорится в сообщении.

Города, участвующие в эксперименте по взиманию курортного сбора в Ставропольском крае, уже определяют проекты, которые будут профинансированы за счет собранных средств в 2018 году. Информация о собираемых суммах и объектах будет представлена на интернет-портале, который начнет работать весной этого года. По мнению губернатора региона Владимира Владимирова, эксперимент поможет обновить облик городов Кавказских Минеральных Вод.

"Нужно, чтобы была видна работа каждого рубля из этих средств <...> От нас зависит, с каким настроением люди будут прибывать сюда. Кавминводы - это курорты, куда приезжают отдыхать из года в год. И каждый год необходимо создавать для людей что-то новое", - цитирует губернатора пресс-служба.

В Ставропольском крае участниками эксперимента по введению курортного сбора станут Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Сумма сбора составит 50 рублей с человека в день, в 2018 году планируется собрать 181 млн рублей, все средства предполагается направить на развитие туристической инфраструктуры.