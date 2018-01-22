Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты в Архангельске смогут использовать мобильный планетарий на чемпионате WorldSkills

Общество
22 января, 15:54 UTC+3

Очередной региональный чемпионат начнется 12 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Участники II регионального чемпионата студентов профтеха Архангельской области "Молодые профессионалы Поморья" (WorldSkills), который начнется в Архангельске 12 февраля, смогут использовать во время соревнований мобильный планетарий для проведения виртуальных уроков. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"В Архангельске завершается подготовка к проведению II регионального чемпионата студентов профтеха "Молодые профессионалы Поморья" (WorldSkills Russia). В феврале 2018 года Архангельская область во второй раз проведет турнир, который вновь объединит лучших студентов техникумов, колледжей и училищ Поморья. Среди новаций стоит выделить мобильный планетарий, который поможет конкурсантам в состязаниях", - говорится в сообщении.

Мобильный планетарий смогут использовать участники компетенций "Дошкольное воспитание" и "Преподавание в младших классах" для проведения виртуальных уроков. Количество компетенций по сравнению с первым чемпионатом в регионе увеличится с пяти до 11, а число площадок - с одной до трех. Состязания по профмастерству будут принимать у себя областной Дом молодежи, Архангельский политехнический техникум и Архангельский педагогический колледж.

Первый региональный чемпионат по стандартам Worldskills прошел в Архангельске в феврале 2017 года. В нем приняли участие 25 студентов колледжей и техникумов региона. Конкурсанты демонстрировали свое мастерство по таким компетенциям, как электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело и парикмахерское искусство, преподаватель младших классов.

Архангельская область присоединилась к движению Worldskills в мае 2016 года. В 2018 году количество компетенций планируется увеличить до десяти, а число участников до 100. Регион рассматривает вопрос об организации в 2019 году JuniorSkills - профориентационных состязаний школьников в профессиональном мастерстве.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
5
Биография замминистра иностранных дел России Александра Грушко
6
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
7
НАТО поздравила Грушко с назначением на пост замглавы МИД РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама