Власти Омской области помогут с жильем приемной семье пяти детей, погибших на пожаре

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Правительство Омской области выделит средства из регионального резервного фонда на оказание помощи приемной семье, у которой в понедельник при пожаре после взрыва газового баллона в частном доме погибли пять детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"В ближайшее время семье пострадавших будут выделены средства на все самое необходимое из районного бюджета. На решение жилищного вопроса и оказание социальной помощи этой семье также будут направлены средства из резервного фонда регионального правительства", - говорится в сообщении. В пресс-службе не уточнили, какую сумму планируется направить на помощь семье.

Глава региона Александр Бурков, который побывал на месте пожара, потребовал разобраться в причинах ЧП с газовыми баллонами в регионе. "В течение месяца это уже третий подобный случай взрыва газа. Произошла страшная трагедия. Я прошу правоохранительные органы досконально разобраться в ситуации: как заправляются газовые баллоны и почему такое происходит", - цитирует пресс-служба врио губернатора.

По словам Буркова, во избежание подобных трагедий необходимо приостановить заправку баллонов на нелегальных газозаправочных станциях. "Правительство Омской области предпримет все действия по оповещению населения через социальные службы, ФАПы, больницы и школы, через старост поселков, глав администрации и СМИ. Необходимо донести до людей, что нужно заправлять газовые баллоны только в лицензированных организациях, которые имеют на это право", - подчеркнул он.

Пожар в Седельниково

Сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме поступило в понедельник в 12:50 по местному времени (09:50 мск). Возгорание было ликвидировано в 20:00 (17:00 мск). В доме проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пятеро из которых - сестры шести и десяти лет, их 16-летний брат, и также девочки 11 и 18 лет - погибли. Их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов. Приемная мать детей госпитализирована, двое других детей и их приемный отец не пострадали. По версии следствия, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона, который глава семьи накануне занес в дом.

Как сообщила ТАСС представитель регионального Минздрава Светлана Оспенникова, пострадавшая женщина в тяжелом состоянии помещена в реанимацию с ожогами около 40% тела. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", а прокуратура проводит проверку законности действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с этой семьей.

В Омской области с понедельника установились аномальные морозы до минус 40 градусов, которые продлятся до конца недели. За последний месяц в Омске это уже третий взрыв газового баллона. Так, 23 декабря взрывом газа в десятиэтажном доме выбило несколько стеновых панелей и разрушило межкомнатную перегородку, а после взрыва 12 января в пятиэтажном доме были госпитализированы семеро пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии отправлены в Москву.