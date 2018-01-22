Количество проектов "Народного бюджета" возросло в Вологодской области в 6,5 раза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Количество заявок для участия в проекте "Народный бюджет" возросло в Вологодской области в 6,5 раза до 490 в сравнении с показателем 2015 года, когда проект только начинался. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"Сегодня с уверенностью можем говорить, что проект стал по-настоящему народным и помог объединить активных граждан. На конкурсный отбор на 2018 год поступило 490 заявок - это в 6,5 раза больше, чем в дебютном 2015 году. Впервые конкурс охватил всю область - в нем приняли участие поселения всех муниципальных районов", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Евгения Богомазова.

По его словам, постановление правительства области о распределении бюджетных средств уже принято, в ближайшее время участники получат финансирование из областного бюджета. Сейчас они могут приступать к проведению необходимых конкурсных процедур или начинать работу за счет своей доли финансирования проектов.

Из 490 проектов будут профинансированы 458, что практически в семь раз больше, чем в 2015 году. Сумма областной субсидии в 2018 году возросла в шесть раз до 60 млн рублей в сравнении показателем 2015 года.

В рамках "Народный бюджет" в этом году на территории области планируется реализовать 102 проекта в сфере ЖКХ, 47 - по уличному освещению, построить 80 детских площадок, благоустроить 22 места массового отдыха и отремонтировать 22 памятника, 52 проекта будут направлены на развитие культуры, 43 проекта - на развитие физкультуры и спорта, 35 проектов - на пожарную безопасность.