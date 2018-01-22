Максим Галкин представит новое шоу "Звезды под гипнозом" на Первом канале

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первый канал 4 февраля представит новое шоу "Звезды под гипнозом" с ведущим Максимом Галкиным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба телеканала.

"На Первом канале самое загадочное и непредсказуемое шоу "Звезды под гипнозом", в котором известные люди переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении, и все это - благодаря гипнозу", - отметили в пресс-службе.

Гипнолог Иса Багиров заставит известных людей использовать скрытые возможности сознания, зрители получат возможность увидеть, как человека вводят в транс, и узнать, какие ощущения и переживания он при этом испытывает.

"Гипноз - это не полное отключение сознания, - объясняет Иса Багиров. - Наоборот, это состояние повышенной чувствительности. Люди все слышат и воспринимают гораздо тоньше, чем когда бодрствуют".

Участники программы, соглашаясь на участие в шоу, никогда не знают задания, где они окажутся и какая роль им предстоит.

На эксперимент Первого канала отважились Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур Родригез, Алла Духова, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун и многие другие.