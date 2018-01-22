Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Максим Галкин представит новое шоу "Звезды под гипнозом" на Первом канале

Общество
22 января, 21:36 UTC+3

Зрители получат возможность увидеть, как человека вводят в транс, и узнать, какие ощущения и переживания он при этом испытывает

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первый канал 4 февраля представит новое шоу "Звезды под гипнозом" с ведущим Максимом Галкиным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба телеканала.

"На Первом канале самое загадочное и непредсказуемое шоу "Звезды под гипнозом", в котором известные люди переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении, и все это - благодаря гипнозу", - отметили в пресс-службе.

Гипнолог Иса Багиров заставит известных людей использовать скрытые возможности сознания, зрители получат возможность увидеть, как человека вводят в транс, и узнать, какие ощущения и переживания он при этом испытывает.

"Гипноз - это не полное отключение сознания, - объясняет Иса Багиров. - Наоборот, это состояние повышенной чувствительности. Люди все слышат и воспринимают гораздо тоньше, чем когда бодрствуют".

Участники программы, соглашаясь на участие в шоу, никогда не знают задания, где они окажутся и какая роль им предстоит.

На эксперимент Первого канала отважились Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур Родригез, Алла Духова, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун и многие другие. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
2
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes
3
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
4
Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
CNN: разведкорабль ВМФ РФ замечен у берегов Восточного побережья США
7
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама