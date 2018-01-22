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LA Times: Минни Маус получила звезду на Аллее славы Голливуда

Общество
22 января, 22:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, января. /ТАСС

Примечательно, что ее "экранный партнер" Микки Маус получил свою звезду еще в 1978 году

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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Вымышленная героиня мультфильмов студии Disney Минни Маус получила именную звезду на знаменитой Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее данным, официально звезда будет открыта в ходе церемонии, которая состоится позднее в понедельник. В ней примут участие генеральный директор Disney Роберт Айгер и певица Кэти Перри.

Это будет уже 2627-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар знаменитого Голливудского бульвара. Примечательно, что постоянный "экранный партнер" Минни, мышонок Микки Маус получил собственную звезду на Аллее славы еще в 1978 году - первым из персонажей анимационных фильмов.

Мультипликатор Уолт Дисней (1901-1966) придумал Минни Маус - мышку, наделенную узнаваемыми человеческими чертами, - в 1928 году. Впервые на экранах она появилась в качестве подруги Микки Мауса в короткометражном мультфильме "Безумный самолет" (Plane Crazy, 1928).

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд.

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