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Российский Центр по примирению в ближайшее время доставит помощь беженцам из Африна

Общество
22 января, 23:36 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 22, января. /ТАСС

Планируется доставка продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 22 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению в Сирии прорабатывает вопрос об оказании помощи беженцам из Африна, в ближайшее время им доставят продукты и предметы первой необходимости. Об этом сообщили в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Российским Центром по примирению прорабатываются мероприятия по оказанию помощи беженцам, прибывающим в зону деконфликтации "Телль-Рифаат" из района Африн на севере провинции Алеппо. В ближайшее время планируется доставка продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.

Российские военные совместно с комитетами национального примирения провинций продолжают работу по оказанию гуманитарной помощи. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлено более двух тонн гуманитарного груза, в населенном пункте Сальхиях медицинская помощь оказана 18 сирийцам. Кроме того, в клинику медицинского университета Алеппо доставлено детское питание весом 175 кг.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 182 человека, в том числе в провинции Алеппо - 18, в провинции Хомс - 22, в провинции Дейр-эз-Зор - 142 человека", - также сообщили в Центре.

В ходе мониторинга российско-ирано-турецким совместным Координационным центром в течение суток были зафиксированы случаи нарушения боевиками режима перемирия в провинциях Латакия и Дераа. В Центре сообщили о подписании четырех соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Риджм-Айн-эль-Гарф провинции Алеппо, Амрия провинции Хомс, Кавкаба и Шуллин провинции Хама.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне. 

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря курдской группировки "Силы демократической Сирии", в результате операции ВВС Турции погибли не менее 18 человек. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

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