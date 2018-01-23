Путин посетит Верховный суд и поздравит высшую судебную инстанцию РФ с 95-летием

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Верховный суд России отмечает во вторник 95 лет со дня образования. Торжественное мероприятие в здании Верховного суда посетит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. На празднование "приглашены представители судейского корпуса, руководство правительства и Федерального собрания", говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда, гостями будут также руководители органов судебной власти регионов, представители министерств и ведомств, ведущие деятели академической науки.

История Верховного суда

Верховный суд был образован 1 января 1923 года. В царской России роль высшего судебного органа исполнял Правительствующий сенат, где после судебной реформы 1864 года появились два кассационных департамента - по гражданским и уголовным делам.

Верховный суд России (тогда - РСФСР) был образован спустя пять лет после революции с началом восстановления судебной системы. Ранее декретом от 24 ноября 1917 года были упразднены все прежние суды. В течение пяти лет действовали революционные трибуналы. Высшего судебного органа, возглавлявшего систему всех судов, не было.

В мае 1922 году были приняты Положения об адвокатуре и о прокуратуре, а 31 октября 1922 года - Положение о судоустройстве РСФСР, которым вместо множества разного рода трибуналов и внесудебных органов устанавливалась единая трехзвенная система судов: народный суд - губернский суд - Верховный суд РСФСР. 10 января 1923 года был объявлен временный состав суда, а 23 февраля утвержден штат Верховного суда РСФСР из 34 судей. В распоряжении суда было передано семь легковых и два грузовых автомобиля, три мотоцикла, шесть лошадей, три легковых и два грузовых экипажа, пять саней. Верховный суд РСФСР первоначально был размещен в трех зданиях на Пречистенском (с 1924 года - Гоголевском) бульваре в домах под номерами шесть (где ранее размещался Революционный трибунал, сейчас - Российский фонд культуры), 14 и 16.

Главной задачей Верховного суда стал судебный контроль над всеми без исключения судами, рассмотрение в кассационном порядке дел из губернских судов и в порядке надзора - дел, рассмотренных любыми судами. В первые годы при Верховном суде состояли следователи по важнейшим делам, но затем их вывели из структуры.

Первые дела

За первый год Верховный суд по первой инстанции рассмотрел дела в отношении 758 человек, из них 116 (15,3%) были оправданы, 642 (84,7%) осуждены. В дальнейшем количество дел, рассматриваемых Верховным судом по первой инстанции, постоянно сокращалось.

Кассационной коллегией по уголовным делам с 1 июля 1923 года по 1 января 1924 года было рассмотрено 361 дело в отношении лиц, приговоренных к высшей мере наказания. Приговоры по 151 делу были оставлены без изменения, по 187 расстрел заменен другими видами наказаний. Кроме того, из рассмотренных в кассационном порядке 2528 других уголовных дел по 30% наказание осужденным было смягчено, по 10% приговоры отменены по различным основаниям.

Действовавшая в первоначальном составе Верховного суда (до 1929 года) дисциплинарная коллегия за 1923-1927 годы рассмотрела 160 дел о проступках судебных работников. По 72 делам были назначены взыскания, в том числе по 16 - отстранение от должности.

После распада СССР Верховный суд России стал фактически инициатором судебной реформы, устраняя существовавшие в начале 1990-х годов ограничения для обращения граждан в суд. Так, в октябре 1991 года Верховный суд принял жалобу адвоката на незаконность и необоснованность заключения его подзащитного под стражу (законодательство тогда не предусматривало защиты в суде на досудебной стадии уголовного процесса). Приняв к рассмотрению эту жалобу, Верховный суд рекомендовал судам рассматривать жалобы на арест и продление срока ареста, исходя из международных принципов и стандартов в области прав человека и требований международных договоров СССР.

В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом, что позволило устранить противоречия в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Ежегодно Верховный суд инициирует изменения в 1,5 тыс. вступивших в силу приговоров, отменяет или изменяет в апелляционном порядке приговоры в отношении 10-15% осужденных судами субъектов РФ (в которых рассматриваются дела о самых тяжких преступлениях).