Уровень оплаты по энергоресурсам в Ингушетии за год вырос почти на 21%

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. Уровень оплаты по энергоресурсам в Ингушетии по итогам 2017 года составил 85%, что выше на 20,9% аналогичного периода 2016 года. Об этом заявил директор ингушского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" Султан Цечоев, выступая в понедельник в Магасе на заседании межведомственной группы по вопросам задолженности за энергоресурсы в Ингушетии.

"За 12 месяцев уровень в целом по республике составил 85%, что выше на 20,9% аналогичного периода 2016 года. Мы сумели удержать уровень дебиторской задолженности на уровне 10% от общего объема продаж, он существенно снизился по сравнению с прошлым годом", - заявил Цечоев.

Директор "Ингушэнерго" также отметил, что по итогам 2017 года рост дебиторской задолженности составил порядка 294 млн рублей, тогда как в 2016 году - 699 млн рублей. "У нас по дорожной карте стоит снижение потерь до конца 2018 года 28,03%. Мы по факту на 1 января 2018 года сократили потери до 25,2%", - добавил он.

Заместитель председателя правительства региона Магомед Ужахов также подчеркнул, что за 12 месяцев ряд показателей по Ингушетии улучшился. "Самая проблемная у нас была задача, связанная с мероприятиями ЖКХ, а именно значительная задолженность предприятий водоснабжения. Эти вопросы были решены. Ключевой показатель по этой позиции достигнут", - сказал он.

Реакция правительства

В свою очередь, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров согласился, что уровень платежной дисциплины в республике остается на довольно низком уровне. По итогам заседания он поручил созвать совещание и пригласить на него глав муниципалитетов и сельских последний, ситуация в которых наиболее тяжелая (на совещании отмечали, что хуже всего обстановка с долгами в Назрановском и Малгобекском районах, а также в столице субъекта - городе Магас).

"Здесь главам муниципальных образований и ресурсооснабжающим организациям надо более плотно поработать. Давайте все признаемся, что мы продолжаем работать не за совесть, а за страх. За страх, что приедут заместители министра, за страх, что нас на правительственную комиссию вызовут", - сказал глава республики.

Евкуров отметил, что итоги по работе с неплательщиками необходимо подводить не поквартально, как сейчас, а ежемесячно. Кроме того, он поручил составить план по дебиторской и кредиторской задолженности, вынести на заседание республиканского Совета безопасности вопрос по особо злостным неплательщикам и провести рейды по новостройкам, чтобы проверить дома на наличие необходимых разрешений и договоров с энергосберегающими компаниями.