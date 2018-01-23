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Более 6 тыс. гостей ожидают на фестивале "Виват, Раненбург" под Липецком

Общество
23 января, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Фестиваль событийного туризма проводят в области уже в пятый раз

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ТАСС, 23 января. Организаторы фестиваля событийного туризма "Виват, Раненбург!", который во вторник откроется в городе Чаплыгине Липецкой области и продлится пять дней, ожидают приезда около 6 тыс. туристов. Об этом сообщила ТАСС директор центра туризма Чаплыгинского района Валентина Повалука.

"Планируем, что фестиваль "Виват, Раненбург!" посетят порядка 6 тыс. гостей из Тамбовской, Курской, Воронежской, Белгородской и других областей. Для них впервые проводим конкурс "Раненбургский сувенир" и конкурс дорожной песни "Петровский тракт", на котором будет исполнено более сотни песен - ямщицких, фольклорных, советских и современных", - сказала Повалука.

По ее словам, сейчас в Чаплыгине проживают 12 тыс. человек. Фестиваль пройдет под знаком "Петровского тракта", по которому в 1696 году Петр Первый ехал в Воронеж и был ограблен у села Слободского. Позже Петр Первый подарил село своему другу Меньшикову, а через два года заехал к нему в гости и начертил на месте Слободского план крепости под названием Ораниенбург, которую местные жители называли Раненбург, а в 1948 году переименовали в Чаплыгин в честь ученого, физика Сергея Чаплыгина.

"Будет представление "Пять минут из жизни Петра Первого", ярмарка изделий народных промыслов и знаменитого чаплыгинского лоскутного шитья. Гостей ждет чаепитие из угольного самовара, а в шести 30-литровых котлах ежедневно будут готовить вкусные гречневую кашу и рассольник", - рассказала директор центра туризма.

Фестиваль проводят в Чаплыгине Липецкой области в пятый раз, в 2016 году он был признан лучшим в популяризации событийного туризма на конкурсе национальной премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Второй известный фестиваль Чаплыгина - "Раненбургское застолье", который в конце июля собирает 20 тыс. гостей, для них готовят около 1 тыс. блюд и 100-килограммовый пирог длиной 10 м.

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