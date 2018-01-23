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В штате Вермонт в США легализовали использование марихуаны в рекреационных целях

Общество
23 января, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Законопроект вступит в силу 1 июля

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ТАСС, 23 января. Губернатор штата Вермонт Фил Скотт подписал в понедельник законопроект, разрешающий применение марихуаны в рекреационных целях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте губернатора.

Согласно новым нормам, лица старше 21 года смогут хранить одну унцию (около 28 грамм) наркотика и выращивать до двух кустов марихуаны для личного пользования. Продажа каннабиса останется под запретом.

Как отмечает журнал Forbes, законопроект вступит в силу 1 июля 2018 года.

На настоящий момент в восьми штатах из 50 - Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне, Неваде, Колорадо, Аляске, Мэне, Массачусетсе, а также в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях.

Еще в 29 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта и депрессиях.

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