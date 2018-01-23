Роспотребнадзор предупреждает туристов о лихорадке Ласса в Нигерии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о случаях заболевания лихорадкой Ласса в Нигерии, сообщается на сайте службы во вторник.

"По данным Центра инфекционных заболеваний Нигерии, в период с 18 по 24 декабря 2017 года в семи штатах Нигерии зарегистрировано восемь случаев, подозрительных на геморрагическую лихорадку Ласса <…>, - говорится в сообщении. - Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать информацию при планировании поездок".

В службе отметили, что выявление случаев заболевания, похожих на лихорадку Ласса, продолжается по всей территории Нигерии.

По информации Роспотребнадзора, лихорадка Ласса - это опасная геморрагическая инфекция вирусной природы. Вирус передается через еду или загрязненные животными-носителями инфекции (как правило, крысами или мышами) предметы обихода. Инфекция также распространяется от человека к человеку при близком контакте.

Вакцина против заболевания не разработана, лечение симптоматическое.