Вице-президент США назвал необоснованными утверждения о внебрачной связи Трампа

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс назвал в понедельник необоснованными утверждения о внебрачной связи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд. Пенс дал такую оценку материалам СМИ в интервью агентству Associated Press.

Он сказал, что "не собирается комментировать последние необоснованные обвинения против президента", когда ему задали вопрос о связях Трампа с Клиффорд.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бывшей порноактрисе за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с республиканцем в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба миллиардера и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году.

Женщины, обвиняющие Трампа в сексуальных домогательствах, призвали Конгресс провести соответствующее расследование в отношении главы государства, сообщила 11 декабря 2017 года газета The Hill. Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс заявили об этом на пресс-конференции. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге для журналистов в тот же день сообщила, что Трамп опроверг эти обвинения.